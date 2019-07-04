Жена Эллен Пейдж обвинила Джастина Бибера в унижении женского достоинства



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Скандал разгорелся в соцсети

24-летняя канадская танцовщица Эмма Портнер, более известная как жена актрисы Эллен Пейдж, рассказала о том, как знаменитый певец неуважительно отнесся к ней и ее коллегам. Она посвятила музыканту целый гневный пост в Instagram.

«Я сожалею, что работала под твоим именем. Я отдала твоему шоу свое тело, творчество, время и силы. На этом ты заработал миллионы, а я ничего», ― написала Эмма в микроблоге. По словам танцовщицы, за участие в мировом турне Purpose World Tour в 2016 году она получала минимальную оплату, на которую даже не могла купить еды. А чтобы найти место для репетиций, ей приходилось подрабатывать уборщицей в студии. «То, как ты унижаешь женщин, просто отвратительно», ― возмущается Портнер.

Эмма также не упустила возможности упрекнуть Бибера в том, что он посещает церковь «Хиллсонг», это религиозное учреждение неблагосклонно относится к секс-меньшинствам. «Твоя компания наняла лесбиянку для постановки хореографических номеров в твоем шоу. Как ты к этому относишься? Лесбиянка помогает тебе заработать огромную сумму денег, притом что ты ходишь в церковь, которая опровергает мое существование», ― спрашивает она у поп-звезды.

Джастин Бибер пока никак не отреагировал на обвинения, но, зная любовь певца к скандальным дискуссиям, можно предполагать, что он непременно выскажет свое мнение.

Джерело: popcornnews