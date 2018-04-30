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    Звезда «Голодных игр» снялась в эффектной фотосессии для Christian Dior

    Сотрудничество Дженнифер Лоуренс и модного Дома Christian Dior продолжается
    Модный дом пригласил эффектную актрису стать лицом их новой межсезонной коллекции.  На минималистичных сдержанных фотографиях Лоуренс показывает расслабленые образы авторства Марии Грации Кьюри - брючные костюмы, белоснежные сорочки и аксессуары, украшенные монограммой CD. Стоит отметить, что сотрудничество Дженнифер Лоуренс  началось
    • Сьогодні, 20:11
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    <span>Дженнифер Лоуренс</span>
    Дженнифер Лоуренс

    Сотрудничество Дженнифер Лоуренс и модного Дома Christian Dior продолжается

    Модный дом пригласил эффектную актрису стать лицом их новой межсезонной коллекции. 

    На минималистичных сдержанных фотографиях Лоуренс показывает расслабленые образы авторства Марии Грации Кьюри - брючные костюмы, белоснежные сорочки и аксессуары, украшенные монограммой CD.

    Стоит отметить, что сотрудничество Дженнифер Лоуренс  началось еще в 2012 году. За это время она снялась в нескольких рекламных кампаниях сумок Miss Dior, сезонных коллекций и косметики, пишет журнал Vogue.

    Она тогда стала первой девушкой, которую своей музой выбрал Раф Симонс, сменивший на посту креативного директора Дома Джона Гальяно. После того, как Christian Dior возглавила Мария Грация Кьюри, она продолжила сотрудничество с Лоуренс, которая, по ее мнению, является примером самодостаточной и уверенной себе девушки нового времени. 

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    Звезда «Голодных игр» снялась в эффектной фотосессии для Christian Dior
    Звезда «Голодных игр» снялась в эффектной фотосессии для Christian Dior
    Звезда «Голодных игр» снялась в эффектной фотосессии для Christian Dior
    Звезда «Голодных игр» снялась в эффектной фотосессии для Christian Dior

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