Сальма Хайек кардинально изменила цвет волос

51-летняя Сальма Хайек крайне редко экспериментирует со своей внешностью

Но в этот раз, актриса умудрилась удивить всех. На вечеринке в честь номинантов премии BAFTA актриса ошарашила новым цветом волос. Сальма Хайек стала платиновой блондинкой. В это невозможно поверить! Впрочем, многие оказались уверены, что актриса просто использовала парик, как она уже делала раньше. Черное платье с необычным декором



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Сальма Хайек

51-летняя Сальма Хайек крайне редко экспериментирует со своей внешностью

Но в этот раз, актриса умудрилась удивить всех. На вечеринке в честь номинантов премии BAFTA актриса ошарашила новым цветом волос. Сальма Хайек стала платиновой блондинкой. В это невозможно поверить!

Впрочем, многие оказались уверены, что актриса просто использовала парик, как она уже делала раньше. Черное платье с необычным декором на рукавах звезда дополнила босоножками на каблуке в тон и черным клатчем.

Совсем скоро станут известны имена победителей премии Британской академии кино и телевизионных искусств, а пока номинанты смогли пообщаться друг с другом на закрытой вечеринке.