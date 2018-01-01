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    Шоу-биз

    Сальма Хайек кардинально изменила цвет волос

    51-летняя Сальма Хайек крайне редко экспериментирует со своей внешностью
    Но в этот раз, актриса умудрилась удивить всех. На вечеринке в честь номинантов премии BAFTA актриса ошарашила новым цветом волос. Сальма Хайек стала платиновой блондинкой. В это невозможно поверить! Впрочем, многие оказались уверены, что актриса просто использовала парик, как она уже делала раньше. Черное платье с необычным декором
    • Сьогодні, 08:40
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    <span>Сальма Хайек</span>
    Сальма Хайек

    51-летняя Сальма Хайек крайне редко экспериментирует со своей внешностью

    Но в этот раз, актриса умудрилась удивить всех. На вечеринке в честь номинантов премии BAFTA актриса ошарашила новым цветом волос. Сальма Хайек стала платиновой блондинкой. В это невозможно поверить!

    Впрочем, многие оказались уверены, что актриса просто использовала парик, как она уже делала раньше. Черное платье с необычным декором на рукавах звезда дополнила босоножками на каблуке в тон и черным клатчем.

    Совсем скоро станут известны имена победителей премии Британской академии кино и телевизионных искусств, а пока номинанты смогли пообщаться друг с другом на закрытой вечеринке.
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    Фото: Журнал Grazia.
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