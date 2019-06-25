Звездным судьей юбилейного «Х-фактора» станет итальянский тенор Алессандро Сафина



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Алессандро Сафина

Продюсеры проекта рассекретили имена членов жюри

В начале сентября стартует 10 сезон вокального шоу «Х-фактор». По словам продюсеров, этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет на свой день рождения рекордное количество звезд.

Как стало известно Scotch, впервые место за столом жюри «Х-фактора» займет мировая звезда, итальянский тенор, которому аплодируют самые престижные оперные залы мира и чей гастрольный график расписан на год вперед - Алессандро Сафина.

Вместе с ним судьями праздничного сезона стали: главная блондинка украинской сцены Оля Полякова, артист Андрей Данилко, а также супер секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских.

Ведущей 10-го сезона стала известная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова.

Кроме этого, продюсеры проекта обещают порадовать поклонников выступлениями самых ярких артистов, среди которых есть те, кто поднялся на музыкальный олимп после участия в «Х-факторе».

«Этой осенью здесь соберется наибольшее количество звезд за всю историю проекта - артисты, в которых точно есть свой х-фактор, что привел их к успеху. Впервые этап кастингов украинского «Х-фактора» превратится в звездный челлендж - наша четверка судей получила возможность передать свое место за столом жюри тем коллегам по шоу-бизнесу, кто точно знает, какой х-фактор необходим для успешной музыкальной карьеры. Еще больше звезд поздравят проект теплыми пожеланиями и яркими выступлениями во время прямых эфиров. А финал, во время которого страна узнает имя победителя десятого сезона, станет незабываемым предновогодним подарком для всех зрителей. Этой осенью здесь будут все», - интригует руководитель проекта «Х-фактор» Елена Романенко.

Так, на сцену «Х-фактора» поднимуться Олег Винник, Игорь Кондратюк, Ната Жижченко (Onuka), Евгений Филатов (The Maneken), Melovin, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, София Ротару, Alekseev, группа Беz Обмежень, Нино Катамадзе, Алан Бадоев, Kazka, НеАнгелы, Сергей Пархоменко «Серега а.к.а Полиграф Шарикоff», Оля Горбачева и другие.