Песочная анимация Ксения Симоновой покорила судей шоу «America’s Got Talent: The Champions»



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Ксения Симонова

Украинка попала в финал масштабного американского проекта без зрительского голосования

Победительница первого сезона шоу Стб «Україна має талант», мастер песочной анимации Ксения Симонова продолжает покорять мир своим творчеством! 4 февраля украинская художница вышла в финал шоу «America’s Got Talent: Champions». Ксения восхитила судей песочной анимацией и была удостоена Golden Buzzer (золотая кнопка).

В борьбе за звание самого талантливого человека мира сошлись победители и финалисты got talent из разных стран. Как отмечает представительница Украины, всего в шоу принимают участие 50 талантов. В каждом эфире выбирали двоих лучших: одного – с помощью Golden Buzzer (золотой кнопки, которую нажимают либо судьи, либо ведущий), второго – методом закрытого зрительского голосования.

Ксения Симонова представила четырехминутную песочную анимацию «Don’t Be Late», восхитив судей и зрителей. Кроме того, творчество украинки выделил ведущий шоу Тэрри Крюс с помощью Golden Buzzer (золотой кнопки). Это дало участнице автоматическое прохождение в финал проекта без зрительского голосования.

«Я не ожидала такой встречи. Когда вышла на сцену, судьи встали! Я очень спокойный по сути человек, но в этот раз я была поражена, и на видео это видно. Ведущий Терри Крюс – чудесный, тонко чувствующий искусство, так как сам рисует. Очень ему благодарна, навсегда запомню его в красном костюме, бегущим к этой кнопке. Такое чувство, будто у меня День рождения...» – поделилась эмоциями Ксения.

Следующее выступление Симоновой состоится уже 11 февраля в финале шоу «America’s Got Talent: Champions» вместе с остальными девятью участниками. Результаты голосования станут известны 18 февраля.