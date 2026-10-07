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Гол та два асисти. Мессі провів прощальний матч у складі збірної Аргентини

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Гол та два асисти. Мессі провів прощальний матч у складі збірної Аргентини
Аргентинець захищав кольори збірної 21 рік
фото: Instagram Ліонеля Мессі

Збірна Аргентини вдома розібралась з Беніном

7 жовтня відбувся товариський матч між збірними Аргентини та Беніну. Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у столиці Аргентини Буенос-Айрес на «Естадіо Монументаль».

Цей матч став прощальним у складі збірної для Ліонеля Мессі. За свою кар'єру на рівні національних команд він зіграв 208 матчів, забив 126 голів та віддав 69 асистів. Аргентині Мессі приніс перемогу на ЧС-2022 та дві перемоги на Копа Америка (2021, 2024).

У матчі з Беніном легендарний аргентинець прийняв участь у всіх забитих м'ячах своєї команди: відзначився одним голом з пенальті та двома асистами.

Товариський матч

Аргентина – Бенін – 3:0

  • Голи: Отаменді, 48, пас, 61, Мессі, 71 (пенальті)

До слова, раніше Кріштіану Роналду розповів про скандал у збірній Португалії.

Раніше збірна Іспанії у матчі Ліги націй вирвала перемогу над Хорватією.

Теги: Ліонель Мессі Аргентина

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