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Шедевр приніс три очки: Іспанія вирвала перемогу над Хорватією та вийшла до плейоф Ліги націй

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Шедевр приніс три очки: Іспанія вирвала перемогу над Хорватією та вийшла до плейоф Ліги націй
фото: пресслужба КФФІ

Мікель Меріно вийшов з лави запасних та оформив дубль

6 жовтні відбувся матч четвертого туру групового етапу Ліги націй між збірними Хорватії та Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Спліті на стадіон «Полюд».

Господарі поля вийшли уперед вже на 17-й хвилині завдяки голу Івана Перішича. За мінімальної переваги хорватів команди пішли на перерву.

На другий тайм на поле замість Баени вийшов Мікель Меріно. Саме ця заміна стала вирішальною: на 61-й хвилині півзахисник Іспанії зрівняв рахунок, а на 88-й хвилині неймовірним чином прийняв м'яч, розвернувся до воріт Ліваковича та відправив м'яч у сітку, чим приніс чемпіонам світу три очки.

З 80-ї хвилини господарі грали вдесятьох через червону картку Івана Перішича.

Іспанці з 12 пунктами гарантували собі плейоф Ліги націй. Хорватія з трьома пунктами йде на третій позиції.

Турнірна таблиця групи А3 Ліги націй

Шедевр приніс три очки: Іспанія вирвала перемогу над Хорватією та вийшла до плейоф Ліги націй фото 1
фото: SofaScore

Ліга націй. Група А3. 4-й тур

Хорватія – Іспанія – 1:2

  • Голи: Перішич, 17 – Меріно, 61, 88
  • Вилучення: Перішич, 80 (Хорватія)

Раніше збірні Казахстану та Фарерських островів зіграли внічию у поєдинку четвертого туру групового етапі Ліги націй.

До слова, збірна України поступилась Угорщині у матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй.

Нагадаємо, що збірна України опустилась на 36-те місце у рейтингу збірних ФІФА.

Теги: Іспанія Ліга націй

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