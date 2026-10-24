Нападник «Бенфіки» Павлідіс відмовився святкувати свій гол у Лізі Європи проти «Омонії»

Для Вангеліса Павлідіса матч проти «Омонії» був особливим

Грецький нападник «Бенфіки» Вангеліс Павлідіс пояснив, чому не святкував забитий м’яч у матчі Ліги Європи проти кіпрської «Омонії», який завершився з розгромним рахунком 1:4. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport24.

Павлідіс знову відзначився результативною дією і продовжив вражаючу серію: на його рахунку вже 16 голів у 16 матчах за «Бенфіку» в поточному сезоні. Тобто в середньому він забиває щонайменше раз за гру, і це робить його одним із головних джерел голів у команді, а також одним з лідерів за результативністю у Європі.

Попри це, після фінального свистка грецький форвард говорив не про цифри, а про емоції. За його словами, ця гра мала для нього особливе значення. Він уперше виступив на Кіпрі й був зворушений атмосферою на стадіоні та підтримкою місцевих уболівальників, попри те що грав проти їхньої команди. «Було чудово вперше зіграти на Кіпрі, на стадіоні з грецьким корінням. Я справді насолоджувався атмосферою – це було щось особливе. Я відчував багато тепла навіть під час розминки, тому не святкував свій гол із поваги до цих людей», – пояснив Павлідіс.

Нападник також розповів, що острів має для нього особисте значення, адже там живе його брат. Тому теплий прийом він сприйняв дуже близько до серця, а відмова від святкування стала способом віддячити місцевим уболівальникам. «Мені дуже сподобалася атмосфера, те, як мене прийняли. Цей жест був щирим і йшов від самого серця», – додав футболіст.

Нагадаємо, що зірка збірної України та одноклубник Павлідіса Анатолій Трубін має намір змінити клуб. «Трубін має намір піти взимку, якщо не зможе закріпитися у стартовому складі до кінця першої половини сезону. Він незадоволений постійним перебуванням на лаві запасних, а клубу невигідно тримати в резерві гравця з такою високою зарплатою», – сказав фахівець.