Зірка збірної України має намір змінити клуб – джерело

Контракт українця з португальським клубом розрахований до кінця сезону 2027/28

Анатолій Трубін взимку може залишити «Бенфіку»

Український голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін взимку може змінити клубну прописку. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на колишнього тренера збірної Португалії Паулу Бенту.

«Трубін має намір піти взимку, якщо не зможе закріпитися у стартовому складі до кінця першої половини сезону. Він незадоволений постійним перебуванням на лаві запасних, а клубу невигідно тримати в резерві гравця з такою високою зарплатою», – сказав фахівець.

Анатолій Трубін виступає у складі «Бенфіки» з літа 2023 року. Цього сезону він неочікувано став другим номером команди, місце у старті зайняв Самуель Соареш.

Усього за сезон 2026/27 українець вийшов на поле чотири рази, у двох з цих матчів йому вдалось зберегти ворота своєї команди сухими.

Також у складі «Бенфіки» виступає український хавбек Георгій Судаков, який за 15 матчів відзначився одним голом та однією гольовую передачею.

«Бенфіка» з пунктами посідає друге місце турнірної таблиці чемпіонату Португалії, відстаючи від лідируючого «Порту» на п'ять пунктів.

До слова, «Оболонь» з асистом воротарія переграла «Верес» у матчі дев'ятого туру УПЛ.

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