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Зірка збірної України має намір змінити клуб – джерело

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Зірка збірної України має намір змінити клуб – джерело
Контракт українця з португальським клубом розрахований до кінця сезону 2027/28
фото: Instagram Анатолія Трубіна

Анатолій Трубін взимку може залишити «Бенфіку»

Український голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін взимку може змінити клубну прописку. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на колишнього тренера збірної Португалії Паулу Бенту.

«Трубін має намір піти взимку, якщо не зможе закріпитися у стартовому складі до кінця першої половини сезону. Він незадоволений постійним перебуванням на лаві запасних, а клубу невигідно тримати в резерві гравця з такою високою зарплатою», – сказав фахівець.

Анатолій Трубін виступає у складі «Бенфіки» з літа 2023 року. Цього сезону він неочікувано став другим номером команди, місце у старті зайняв Самуель Соареш.

Усього за сезон 2026/27 українець вийшов на поле чотири рази, у двох з цих матчів йому вдалось зберегти ворота своєї команди сухими.

Також у складі «Бенфіки» виступає український хавбек Георгій Судаков, який за 15 матчів відзначився одним голом та однією гольовую передачею.

«Бенфіка» з пунктами посідає друге місце турнірної таблиці чемпіонату Португалії, відстаючи від лідируючого «Порту» на п'ять пунктів.

До слова, «Оболонь» з асистом воротарія переграла «Верес» у матчі дев'ятого туру УПЛ.

Раніше головний тренер «Азії» Максим Шацьких розповів про те, чи готовий він очолити київське «Динамо»

Нагадаємо, що воротар Єгор Крапівін уклав договір із барселонським «Еспаньйолом» – контракт розрахований до літа 2031 року.

 

Теги: футбол ФК Бенфіка Анатолій Трубін

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