Українські фристайлісти вийшли у фінал чемпіонату світу



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Ользі Полюк в першій кваліфікації вдалося показати п'ятий результат Український Форпост Спорту

Олександр Абраменко та Ольга Полюк з першої спроби пройшли кваліфікацію

Українські фристайлісти Олександр Абраменко та Ольга Полюк успішно пройшли етап кваліфікації в лижній акробатиці на чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу в американському Дір-Веллі.

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко в кваліфікації став одним з кращих. Набравши 119.03 бала, він зайняв друге місце. Більше тільки у швейцарця Ное Рота 120.81. Завтра, 7 лютого, о 4 ранку за київським часом Абраменко стартуватиме 11-м в першому з трьох фіналів.

Ользі Полюк в першій кваліфікації вдалося показати п'ятий результат, набравши 79,06 бала. В результаті вона також з першої спроби пробилася в перший з трьох фіналів, де стартуватиме під восьмим номером.

Нагадаємо, що раніше Аннамарі Данча принесла Україні першу в історії медаль чемпіонату світу зі сноуборду.