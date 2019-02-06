Аннамарі Данча принесла Україні першу в історії медаль чемпіонату світу зі сноуборду (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аннамарі Данча переписала історію скрін-шот з трансляції в Youtube

В американському Парк-Сіті спортсменка з Ужгорода виграла срібло

У це важко повірити, але це сталося!

Українка Аннамарі Данча принесла Україні першу в її історії медаль чемпіонату світу в сноубордингу.

За добу до того, коли Аннамарі в американському Парк-Сіті (штат Юта) стала шостою в гігантському паралельному слаломі, це вважалося видатним успіхом і великим історичним досягненням. Не дивно, адже досі українські сноубордисти не підіймалися високо аж настільки.

Втім, через добу на світовій першості був паралельний слалом і на цей раз Данча створила сенсацію не лише внутрішньоукраїнську, а й світового масштабу. Вона виграла срібло, хоча фінальний заїзд складався так, що могло бути й золото.



В 1/8 фіналу наша землячка перемогла Хайєнн Лох з Німеччини.



У чвертьфіналі була переконлива перемога над призеркою етапу Кубка світу, полячкою Александрою Круль.



У півфіналі — звитяга над призеркою Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані Рамоною Терезією Гофмайстер з Німеччини.

Цоґґ - Данча. Фінал чемпіонату світу-2019 зі сноубордингу

Фінал проти призерки чотирьох етапів Кубка світу Жюлі Цоґґ зі Швейцарії теж попервах складався вдало. Впродовж верхньої частини дистанції Аннамарі була трохи попереду. Але на фініші програла суперниці всього 0,85 секунди. Втім, такий результат українку не засмутив. Вона й без того зробила, здавалося, неможливе.



Цікаво, що досі Аннамарі Данча-Чундак жодного разу не була призеркою етапів Кубка світу.