16-річна Марта Костюк вийшла у фінал турніру в Польщі



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Марта Костюк близька до титулу Великий теніс України

Українка підійметься в рейтингу мінімум на 27 позицій

206-та на цей момент тенісистка світу Марта Костюк з України вийшла у фінал турніру із серії ITF у польській Торуні (покриття - ґрунт, призовий фонд - $60 000+Н).

В 1/2 фіналу Марта перемогла американку Еллі Кік (WTA №150) - 6:7(2), 6:3, 6:4.

Матч тривав дві години і 20 хвилин.

Завдяки цьому виходу в півфінал Марта підійметься в рейтингу мінімум на 27 позицій. Вона буде не нижче 179-го місця. Якщо виграє фінал - підійметься ще вище.

У фінальному поєдинку Костюк зіграє з Ребеккою Шрамковою зі Словаччини (WTA №198), котра перемогла румунку Ірину-Марію Бару. Досі майбутні суперниці в очних поєдинках не зустрічалися.

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