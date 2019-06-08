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    16-річна Марта Костюк вийшла у фінал турніру в Польщі

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    Марта Костюк близька до титулу - 16-річна Марта Костюк вийшла у фінал турніру в Польщі
    Марта Костюк близька до титулу
    Великий теніс України

    Українка підійметься в рейтингу мінімум на 27 позицій

    206-та на цей момент тенісистка світу Марта Костюк з України вийшла у фінал турніру із серії ITF у польській Торуні (покриття - ґрунт, призовий фонд - $60 000+Н).

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    В 1/2 фіналу Марта перемогла американку Еллі Кік (WTA №150) - 6:7(2), 6:3, 6:4.

    Матч тривав дві години і 20 хвилин.

    Завдяки цьому виходу в півфінал Марта підійметься в рейтингу мінімум на 27 позицій. Вона буде не нижче 179-го місця. Якщо виграє фінал - підійметься ще вище.

    У фінальному поєдинку Костюк зіграє з Ребеккою Шрамковою зі Словаччини (WTA №198), котра перемогла румунку Ірину-Марію Бару. Досі майбутні суперниці в очних поєдинках не зустрічалися.

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