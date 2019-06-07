Марта Костюк виграла українське дербі і вийшла у півфінал турніру в Польщі



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Марта Костюк зіграє у півфіналі вдруге у поточному сезоні Великий теніс України

Марта повертається у топ-200 рейтингу

206-та на цей момент тенісистка світу Марта Костюк з України вийшла у півфінал турніру із серії ITF у польській Торуні (покриття - ґрунт, призовий фонд - $60 000+Н).

В 1/4 фіналу Марта перемогла свою землячку Ангеліну Калініну (WTA №151) - 1:6, 6:3, 6:3.

Перший між цими суперницями очний поєдинок тривав дві години і 23 хвилини.

Завдяки виходу у півфінал Костюк після тривалої паузи повернеться у топ-200 світового рейтингу. З наступного тижня вона підійметься мінімум на 11 позицій і буде приблизно 195-ю. Рейтингове місце може бути ще вищим, якщо Марта у півфінальному поєдинку здолає американку Еллі Кік (WTA №150), котра сьогодні перемогла Данку Ковініч із Чорногорії. Для суперниць то буде перший очний поєдинок у кар'єрі.

Костюк проведе другий півфінал у поточному сезоні: в квітні киянка стала півфіналісткою 25-тисячника в швейцарському К'яссо, де також виграла свій дебютний парний титул.

Калініна дякуючи виходу в чвертьфінал підвищить світ рейтинг на сім місць і стане 144-ю.