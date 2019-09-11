16-річну українську тенісистку Костенко тренуватиме чеський фахівець
Любов Костенко
ТПУ
Раніше тренер працював з відомими чеськими спортсменками Квітовою, Плішковою, Сіняковою
Новим тренером 16-річної української тенісистки Любові Костенко став чеський фахівець Франтішек Чермак.
Попередник Чермака Андрій Луценко залишиться в команді українки та працюватиме в Харкові, інформує ТПУ.
Раніше Франтішек Чермак працював з відомими чеськими тенісистками Петрою Квітовою, коли вона стала олімпійською призеркою, Люцією Шафаржовою, коли вона перемогла на двох турнірах Великого Шолому в парах, Катериною Сіняковою та Крістіною Плішковою.
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