16-річну українську тенісистку Костенко тренуватиме чеський фахівець



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Любов Костенко ТПУ

Раніше тренер працював з відомими чеськими спортсменками Квітовою, Плішковою, Сіняковою

Новим тренером 16-річної української тенісистки Любові Костенко став чеський фахівець Франтішек Чермак.

Попередник Чермака Андрій Луценко залишиться в команді українки та працюватиме в Харкові, інформує ТПУ.

Раніше Франтішек Чермак працював з відомими чеськими тенісистками Петрою Квітовою, коли вона стала олімпійською призеркою, Люцією Шафаржовою, коли вона перемогла на двох турнірах Великого Шолому в парах, Катериною Сіняковою та Крістіною Плішковою.