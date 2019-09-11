  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    16-річну українську тенісистку Костенко тренуватиме чеський фахівець

    • Розсилка
    Любов Костенко - 16-річну українську тенісистку Костенко тренуватиме чеський фахівець
    Любов Костенко
    ТПУ

    Раніше тренер працював з відомими чеськими спортсменками Квітовою, Плішковою, Сіняковою

    Новим тренером 16-річної української тенісистки Любові Костенко став чеський фахівець Франтішек Чермак.

    Попередник Чермака Андрій Луценко залишиться в команді українки та працюватиме в Харкові, інформує ТПУ.

    Раніше Франтішек Чермак працював з відомими чеськими тенісистками Петрою Квітовою, коли вона стала олімпійською призеркою, Люцією Шафаржовою, коли вона перемогла на двох турнірах Великого Шолому в парах, Катериною Сіняковою та Крістіною Плішковою.

    Читайте також: Юлія Левченко. Відео космічних стрибків у Мінську
    Читайте також
    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ