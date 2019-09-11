Юлія Левченко. Відео космічних стрибків у Мінську



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Юлія Левченко могла покращити особистий рекорд навіть суттєвіше Photo (с)European Athletics via Getty Images

Наша легкоатлетка вперше перемогла непереможну Марію Ласіцкене

10 вересня на мінському стадіоні «Динамо» сталася історична подія.

Під час матчевої зустрічі між збірними Європи та США 21-річна українка Юлія Левченко перемогла на п’ять років старшу від себе дворазову чемпіонку світу Марію Ласіцкене із РФ. Більше того, показавши з росіянкою однаковий результат (1,98 м), Марію випередила і стала другою ще одна українка Ірина Геращенко.

А Левченко не просто перемогла, а встановила особистий рекорд. Двометрову висоту Юлія раніше долала двічі – на срібному для себе чемпіонаті світу-2017 і переможному чемпіонаті України-2019.

І ось настала черга висоти 2,02. Юлія її взяла, але подиву, тих неймовірних емоцій, які супроводжували перше підкорення двометрової висоти, вже не було. Навпаки – виглядало, що Юлія сприйняла результат як належне.

Трохи згодом підопічна Ірини Пустовойт ледь не взяла висоти 2,04 м. Цього разу трохи не поталанило, але потенціал для підкорення чергової вершини Юлія продемонструвала.

Наприкінці вересня, починаючи з 26-го числа, в катарській Досі відбуватиметься чемпіонат світу з легкої атлетики. Після цієї перемоги Юлію Левченко вже розглядатимуть як реальну претендентку на чемпіонство.