17-річна українка стала наймолодшою атлеткою в історії, яка підкорила висоту два метри



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Ярослава Магучих шокувала значно досвідченіших суперниць BELTA

Ярослава Магучих спантеличила ґрандів на етапі Діамантової ліги в Юджині

17-річна українка Ярослава Магучих приємно шокувала легкоатлетичну спільноту на етапі Діамантової ліги, який у ці хвилини триває в американському Юджині.

Наша юна спортсменка стала наймолодшою легкоатлеткою в історії, якій підкорилася висота два метри.

У підсумковому протоколі Ярослава посіда третє місце. Вона поступилася лише домінаторці сучасних стрибків у висоту Марія Ласіцкене, яка виступає без країни. сама по собі. Марія перемогла з результатом 2,04 м. Вашті Каннінґем зупинилася на висоті два метри так само, як і Магучих, але використала меншу кількість спроб і стала другою.

Ще одна українка Юлія левченко з результатом 1,95 м посіла четверте місце.

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