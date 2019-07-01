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    17-річна українка стала наймолодшою атлеткою в історії, яка підкорила висоту два метри

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    Ярослава Магучих шокувала значно досвідченіших суперниць - 17-річна українка стала наймолодшою атлеткою в історії, яка підкорила висоту два метри
    Ярослава Магучих шокувала значно досвідченіших суперниць
    BELTA

    Ярослава Магучих спантеличила ґрандів на етапі Діамантової ліги в Юджині

    17-річна українка Ярослава Магучих приємно шокувала легкоатлетичну спільноту на етапі Діамантової ліги, який у ці хвилини триває в американському Юджині.

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    У підсумковому протоколі Ярослава посіда третє місце. Вона поступилася лише домінаторці сучасних стрибків у висоту Марія Ласіцкене, яка виступає без країни. сама по собі. Марія перемогла з результатом 2,04 м. Вашті Каннінґем зупинилася на висоті два метри так само, як і Магучих, але використала меншу кількість спроб і стала другою.

    Ще одна українка Юлія левченко з результатом 1,95 м посіла четверте місце.

     Читайтет акож: Українська легкоатлетка Магучих стала переможницею Діамантової ліги
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    Юлія Левченко стрибки у висоту легка атлетика Марія Ласіцкене Ярослава Магучих Вашті Каннінґем
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