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    Українська легкоатлетка Магучих стала переможницею Діамантової ліги

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    Ярослава Магучих стала переможницею етапу Діамантової ліги вперше в кар'єрі - Українська легкоатлетка Магучих стала переможницею Діамантової ліги
    Ярослава Магучих стала переможницею етапу Діамантової ліги вперше в кар'єрі
    НОК України

    Наша стрибунка у висоту перемогла з результатом 1,96 метра

    Українська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла змагання стрибунок у висоту на етапі Діамантової ліги в Досі (Катар).

    Наша спортсменка єдиною здолала планку на висоті 1,96 метра.

    Цікаво, що друге місце поділили відразу три атлетки - Мірела Демірева з Болгарії, Еріка Кінсі зі Швеції та Ана Шіміч із Хорватії.

    Також на першому етапі Діамантової ліги виступатиме ще три українки - Ольга Ляхова (800 метрів), Анна Рижикова (400 метрів з бар’єрами), і Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину).

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