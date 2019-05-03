Українська легкоатлетка Магучих стала переможницею Діамантової ліги



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Ярослава Магучих стала переможницею етапу Діамантової ліги вперше в кар'єрі НОК України

Наша стрибунка у висоту перемогла з результатом 1,96 метра

Українська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла змагання стрибунок у висоту на етапі Діамантової ліги в Досі (Катар).

Наша спортсменка єдиною здолала планку на висоті 1,96 метра.

Цікаво, що друге місце поділили відразу три атлетки - Мірела Демірева з Болгарії, Еріка Кінсі зі Швеції та Ана Шіміч із Хорватії.

Також на першому етапі Діамантової ліги виступатиме ще три українки - Ольга Ляхова (800 метрів), Анна Рижикова (400 метрів з бар’єрами), і Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину).