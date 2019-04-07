17-річна українська тенісистка виграла турнір у Японії
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Дарина Снігур повернеться в рейтинг WTA
Великий теніс України
Для Дарини Снігур то третій трофей у кар'єрі
17-річна киянка Дарина Снігур стала переможницею турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Касіві (Японія) із призовим фондом $25 тисяч.
У фінальному матчі українка у двох сетах змусила капітулювати четверту ракетку змагань Ребекку Маріно з Канади - 6:4, 6:2.
Снігур виграла свій третій професійний титул в кар'єрі.
Завдяки перемозі в Касіві Дарина заробила 50 очок і 15 квітня повернеться в рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).