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    17-річна українська тенісистка виграла турнір у Японії

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    Дарина Снігур повернеться в рейтинг WTA - 17-річна українська тенісистка виграла турнір у Японії
    Дарина Снігур повернеться в рейтинг WTA
    Великий теніс України

    Для Дарини Снігур то третій трофей у кар'єрі

    17-річна киянка Дарина Снігур стала переможницею турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Касіві (Японія) із призовим фондом $25 тисяч.

    У фінальному матчі українка у двох сетах змусила капітулювати четверту ракетку змагань Ребекку Маріно з Канади - 6:4, 6:2.

    Снігур виграла свій третій професійний титул в кар'єрі.

    Завдяки перемозі в Касіві Дарина заробила 50 очок і 15 квітня повернеться в рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

     Читайте також: 17-річна Снігур буде боротися за місце у фіналі турніру в Японії
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