17-річна Снігур буде боротися за місце у фіналі турніру в Японії



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Дарія Снігур

Юна українська тенісистка продовжує перемагати

У чвертьфінальному матчі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч українська тенісистка Дарія Снігур здобула свою чергову перемогу. Цього разу юна українка здолала японку Харукі Кадзі: 6:4, 6:1.

Варто зазначити, що Снігур вперше виступає на турнірі з подібним призовим фондом. У минулому році 17-річна киянка виграла 15-тисячник в Антальї (Туреччина), а в березні - турнір в Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

У півфіналі Дарина зіграє проти третьої ракетки турніру - Аяно Симідзу з Японії.

Нагадаємо, у першому колі юна українська тенісистка обіграла японку Рісу Одзакі: 0:6, 6:3, 6:4. У другому колі Дарія Снігур вже у двох сетах перемогла Чан Су Чон з Південної Кореї: 6:2, 7:5

Джерело: btu.org.ua