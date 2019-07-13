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    17-річна українська тенісистка виграла Вімблдонський турнір!

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    Дарині Снігур вдалося те, зо не змогла зробити Еліна Світоліна - 17-річна українська тенісистка виграла Вімблдонський турнір!
    Дарині Снігур вдалося те, зо не змогла зробити Еліна Світоліна
    Великий теніс України

    Дарина Снігур стала другою українською чемпіонкою Wimbledon серед юніорів

    17-річна українська тенісистка Дарина Снігур стала чемпіонкою юніорського Wimbledon.

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    У фінальному поєдинку Дарина перемогла сіяну під десятим номером американку Алексу Ноель - 6:4. 6:4.

    Матч тривав годину і 22 хвилини.

    До Снігур у фіналах юнацького Wimbledon грали Тетяна Перебийніс (2000), Катерина Бондаренко (2004), Еліна Світоліна (2012) і Даяна Ястремська (2016). І тільки Бондаренко донині завершувала вирішальні поєдинки перемогою.

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