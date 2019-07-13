17-річна українська тенісистка виграла Вімблдонський турнір!
Дарині Снігур вдалося те, зо не змогла зробити Еліна Світоліна
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Дарина Снігур стала другою українською чемпіонкою Wimbledon серед юніорів
17-річна українська тенісистка Дарина Снігур стала чемпіонкою юніорського Wimbledon.
У фінальному поєдинку Дарина перемогла сіяну під десятим номером американку Алексу Ноель - 6:4. 6:4.
Матч тривав годину і 22 хвилини.
До Снігур у фіналах юнацького Wimbledon грали Тетяна Перебийніс (2000), Катерина Бондаренко (2004), Еліна Світоліна (2012) і Даяна Ястремська (2016). І тільки Бондаренко донині завершувала вирішальні поєдинки перемогою.
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