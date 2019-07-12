17-річна українка вийшла в фінал Вімблдонського турніру
Дарина Снігур реваншувалася за поразку на відкритому чемпіонаті Франції
Великий теніс України
Дарина Снігур може повторити досягнення Катерина Бондаренко
17-річна українська тенісистка Дарина Снігур стала п'ятою українкою дівчиною, яка вийшла в фінал юніорського Wimbledon.
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У півфіналі юна киянка розгромила першу сіяну, 18-річну Емму Наварро зі США - 6:3 6:0. Поєдинок тривав усього 45 хвилин.
Таким чином, Дарина взяла більш ніж переконливий реванш за поразку від Наварро в чвертьфіналі Roland Garros.
До Снігур e фіналі юнацького Wimbledon грали Тетяна Перебийніс (2000), Катерина Бондаренко (2004 - виграла титул), Еліна Світоліна (2012) і Даяна Ястремська (2016).
Суперниця Дарини по фіналу визначиться в поєдинку між француженкою Діаною Паррі (4) і американкою Алексою Ноель (10).
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