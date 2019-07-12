  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    17-річна українка вийшла в фінал Вімблдонського турніру

    • Розсилка
    Дарина Снігур реваншувалася за поразку на відкритому чемпіонаті Франції - 17-річна українка вийшла в фінал Вімблдонського турніру
    Дарина Снігур реваншувалася за поразку на відкритому чемпіонаті Франції
    Великий теніс України

    Дарина Снігур може повторити досягнення Катерина Бондаренко

    17-річна українська тенісистка Дарина Снігур стала п'ятою українкою дівчиною, яка вийшла в фінал юніорського Wimbledon.

    Читайте також

    У півфіналі юна киянка розгромила першу сіяну, 18-річну Емму Наварро зі США - 6:3 6:0. Поєдинок тривав усього 45 хвилин.

    Таким чином, Дарина взяла більш ніж переконливий реванш за поразку від Наварро в чвертьфіналі Roland Garros.

    До Снігур e фіналі юнацького Wimbledon грали Тетяна Перебийніс (2000), Катерина Бондаренко (2004 - виграла титул), Еліна Світоліна (2012) і Даяна Ястремська (2016).

    Суперниця Дарини по фіналу визначиться в поєдинку між француженкою Діаною Паррі (4) і американкою Алексою Ноель (10).

     Читайте також: Еліна Світоліна завершила найуспішніший Wimbledon у кар’єрі
    Читайте також
    Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Wimbledon Даяна Ястремська Дарія Снігур Тетяна Перебийніс Емма Наварро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ