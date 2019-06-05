17-річний тенісист з Туреччини дискваліфікований за договірний матч



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Під підозру потрапив матч на турнірі категорії Futures в Німеччині

Tennis Integrity Unit (TIU) - організація, яка бореться з договірними матчами і корупцією в тенісі, - відсторонила на 9 місяців 17-річного турка Османа Торскі за «спробу домогтися фіксованого результату матчу турніру ITF в жовтні 2017 року», повідомляє офіційний сайт організації.

Дискваліфікація буде зменшена до 3 місяців, якщо гравець більше не порушуватиме правила тенісної антикорупційної програми. Під підозру потрапив матч за участю Торскі на турнірі категорії Futures в Німеччині.

Нагадаємо, в кінці травня TIU довічно усунула українську спортсменку Олену Плоскіну за договірні матчі.

Українка, яка на момент дискваліфікації займала в жіночому одиночному рейтингу 821-е місце, також заплатить штраф у розмірі $20 тис.

Джерело: Чемпионат.com