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    19-річний норвежець повторив рекорд Ліги чемпіонів

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    Ерлінґ Галлан&nbsp; - 19-річний норвежець повторив рекорд Ліги чемпіонів
    Ерлінґ Галлан 
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    Форвард «Зальцбурга» Ерлінґ Галлан зробив хет-трик у дебютному матчі

    Норвезький нападник «Зальцбурга» Ерлінґ Галлан став автором хет-трика в матчі Ліги чемпіонів проти «Ґенка» (6:2). Для Галлана поєдинок був дебютним в турнірі. До нього тричі в першому матчі ЛЧ серед гравців молодших 20-ти років забивав лише Вейн Руні.

    На день поєдинку Галлану виповнилося 19 років та 58 днів. За всю історію Ліги чемпіонів було лише два молодших гравці, які робили хет-трик: Рауль (18 років та 113 днів 1995 року) і Вейн Руні (18 років і 340 днів 2004 року).

    Загалом Галлан став уже восьмим гравцем, який зробив хет-трик у дебютному матчі Ліги чемпіонів.

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