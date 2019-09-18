19-річний норвежець повторив рекорд Ліги чемпіонів
Ерлінґ Галлан
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Форвард «Зальцбурга» Ерлінґ Галлан зробив хет-трик у дебютному матчі
Норвезький нападник «Зальцбурга» Ерлінґ Галлан став автором хет-трика в матчі Ліги чемпіонів проти «Ґенка» (6:2). Для Галлана поєдинок був дебютним в турнірі. До нього тричі в першому матчі ЛЧ серед гравців молодших 20-ти років забивав лише Вейн Руні.
На день поєдинку Галлану виповнилося 19 років та 58 днів. За всю історію Ліги чемпіонів було лише два молодших гравці, які робили хет-трик: Рауль (18 років та 113 днів 1995 року) і Вейн Руні (18 років і 340 днів 2004 року).
Загалом Галлан став уже восьмим гравцем, який зробив хет-трик у дебютному матчі Ліги чемпіонів.