Старт Ліги чемпіонів: «сухі» «Барселона» і «Ліверпуль», погром у Зальцбурзі (відео)



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Ерлінґ Галлан - автор першого хет-трика в Лізі чемпіонів-2019/2020 AS

Найбільша сенсація зафіксована у Мілані

У восьми європейських містах стартували поєдинки групового турніру Ліги чемпіонів-2019/2020.

Обидва суперпоєдинки, які відбувалися в Дортмунді та Неаполі, виявилися доволі закритими. «Наполі» вирвав перемогу в поєдинку з чинним володарем трофею завдяки голу з пенальті від Дріса Мертенса. Остаточно добив «Ліверпуль» м’яч Фернандо Льоренте в компенсований арбітром час.

«Боруссія» у зустрічі з «Барселоною» теж вигравати була зобов’язана. Один Марко Ройс втратив чотири нагоди відзначитися. Зокрема нападник не зміг обіграти Марка-Андре тер Штеґена з одинадцятиметрової позначки.

Найбільша сенсація трапилася в Мілані, де місцевий «Інтер» лише в компенсований час відігрався в матчі з празькою «Славією».

А гедлайнером вечора став «Зальцбурґ» і його юний норвезький нападник Ерлінґ Голлан. Той самий, який забив дев’ять м’ячів у матчі проти Гондурасу на молодіжному чемпіонаті світу.

Ліга чемпіонів. Груповий турнір. Перший тур

«Інтер» (Мілан, Італія) – «Славія» (Прага, Чехія) – 1:1

Голи: 0:1 – Олаїнка (63). 1:1 – Ніколо Барелла (90+2)

«Олімпік» (Ліон, Франція) – «Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) – 1:1

Голи: 0:1 – Азмун (41). 1:1 – Депай (50)

«Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – «Лілль» (Франція) – 3:0

Голи: 1:0 – Промес (18). 2:0 – Едсон Альварес (50). 3:0 – Тальяфіко (62)

«Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – «Ляйпціґ» (Німеччина) – 1:2

Голи: 0:1 – Тімо Вернер (70). 0:2 – Тімо Вернер (79). 1:2 – Сеферовіч (84)

«Челсі» (Лондон, Англія) – «Валенсія» (Іспанія) – 0:1

Гол: 0:1 – Родріґо (74)

На 88-й хвилині Росс Барклі не реалізував пенальті

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Барселона» (Іспанія) – 0:0

На 57-й хвилині Ройс («Боруссія») не реалізував пенальті (воротар)

«Наполі» (Неаполь, Італія) – «Ліверпуль» (Англія) – 2:0

Голи: 1:0 – Дріс Мертенс (82, з пенальті). 2:0 – Льоренте (90+2)

«Зальцбурґ» (Австрія) – «Ґенк» (Бельгія) – 6:2

Голи: 1:0 – Еллінґ Голлан (2). 2:0 – Ерлінґ Голлан (34). 3:0 – Гван Гі-Чхан (36). 3:1 – Лукумі (40). 41 – Ерлінґ Голлан (45). 5:1 – Собослаї (45+2). 5:2 – Мбвана Самата (52). 6:2 – Андреас Ульмер (66)

18 вересня у Лізі чемпіонів-2019/2020 дебютують чемпіони України, донецький «Шахтар». У Харкові «гірники» зіграють з найсильнішою командою Англії «Манчестер Сіті».

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