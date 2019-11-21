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    20-річний Дончич встановив неймовірний рекорд у НБА (відео)

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    Лука Дончич - 20-річний Дончич встановив неймовірний рекорд у НБА (відео)
    Лука Дончич
    НБА

    Словенський захисник зробив трипл-дабл всього за 26 хвилин

    20-річний словенський захисник «Далласа» Лука Дончич встановив неймовірний рекорд у матчі НБА проти «Голден Стейт» (142:94).

    Усього за 26 хвилин він зробив трипл-дабл: 35 очок, 10 підбирань, 11 передач.

    До цього найшвидший трипл-дабл був у знаменитого Леброна Джеймса – 28 хвилин.

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    Також Дончич став наймолодшим гравцем у НБА, якому вдавалося двічі поспіль робити трипл-дабл з не менш ніж 35 очками.

    До цього в матчі проти «Сан-Антоніо» Дончич набрав 42 очка, 11 підбирань та 12 передач.

    баскетбол НБА Лука Дончіч
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