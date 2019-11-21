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    «Київ-Баскет» вийшов в другий раунд Кубку Європи ФІБА

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    «Дніпро» має шанси долучитися до киян

    Українські «Київ-Баскет» та «Дніпро» перемогли в матчах 5 туру першого групового етапу Кубка Європи ФІБА.

    Команда Айнарса Багатскіса здолала в Києві болгарський «Левськи» - 86:66. Це третя перемога киян у п’яти матчах. Вона гарантувала українській команді участь у другому етапі.

    Команда Дениса Журавльова вирвала в Дніпрі вольову перемогу проти білоруської «Цмоки-Мінськ» - 90:75. Українці програвали по ходу матчу 15 очок, але змогли в другій половині переломити перебіг боротьби.

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    Нагадаємо, «Київ-Баскет» та «Дніпро» виступають в одній групі.

    Для «Дніпра» це друга поспіль перемога після трьох поразок на старті. Тепер і дніпряни мають шанси на вихід у другий етап. Для цього їм потрібно в заключному поєдинку вдома з будь-яким рахунком перемагати «Левськи» і сподіватися на одночасну перемогу «Київ-Баскета» в Мінську також з будь-яким рахунком.

    Заключні матчі першого групового етапу відбудуться 27 листопада.

    баскетбол БК Київ-Баскет БК Дніпро
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