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    26-річний англієць став найдорожчим оборонцем в історії футболу

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    Оле Ґуннар Сульшер і Гаррі Маґвайр вдарили по руках - 26-річний англієць став найдорожчим оборонцем в історії футболу
    Оле Ґуннар Сульшер і Гаррі Маґвайр вдарили по руках
    Instagram Гаррі Маґвайра

    Гаррі Маґвайр відтепер гратиме за «Манчестер Юнайтед»

    Англійський оборонець Гаррі Маґвайр сьогодні, 5 серпня, завершив свій трансфер з «Лестер Сіті» в «Манчестер Юнайтед».

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    Клуби не стали розголошувати подробиці угоди, проте раніше повідомлялося, що сума трансферу складе £ 80 млн (понад € 87 млн). Таким чином, Маґвайр став найдорожчим оборонцем в історії футболу. Раніше рекорд належав голландцеві Віржілу ван Дайку, якого «Ліверпуль» купив у «Саутґемптона» за £ 75 млн (€ 81,9 за нинішнім курсом) на початку 2018 року.

    За інформацією ЗМІ, зарплата 26-річного гравця в стані «Манчестер Юнайтед» складе € 5,5 млн на рік. Магуайр виступав за «Лестер Сіті» з 2017 року. Раніше він також виступав тільки на батьківщині, захищаючи кольори таких клубів, як «Віґан Атлетік», «Галл Сіті» і «Шеффілд Юнайтед».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд ФК Манчестер Юнайтед Віржіл ван Дайк Гаррі Маґвайр ФК «Лестер Сіті»
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