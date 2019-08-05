26-річний англієць став найдорожчим оборонцем в історії футболу



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Гаррі Маґвайр відтепер гратиме за «Манчестер Юнайтед»

Англійський оборонець Гаррі Маґвайр сьогодні, 5 серпня, завершив свій трансфер з «Лестер Сіті» в «Манчестер Юнайтед».

Клуби не стали розголошувати подробиці угоди, проте раніше повідомлялося, що сума трансферу складе £ 80 млн (понад € 87 млн). Таким чином, Маґвайр став найдорожчим оборонцем в історії футболу. Раніше рекорд належав голландцеві Віржілу ван Дайку, якого «Ліверпуль» купив у «Саутґемптона» за £ 75 млн (€ 81,9 за нинішнім курсом) на початку 2018 року.

За інформацією ЗМІ, зарплата 26-річного гравця в стані «Манчестер Юнайтед» складе € 5,5 млн на рік. Магуайр виступав за «Лестер Сіті» з 2017 року. Раніше він також виступав тільки на батьківщині, захищаючи кольори таких клубів, як «Віґан Атлетік», «Галл Сіті» і «Шеффілд Юнайтед».