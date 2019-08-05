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    «Динамо» дізналося, з ким гратиме в Лізі чемпіонів у разі, якщо пройде «Брюґґе»

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    У попередньому раунді&nbsp;&laquo;Базель&raquo; трохи несподівано переміг нідерландський ПСВ - «Динамо» дізналося, з ким гратиме в Лізі чемпіонів у разі, якщо пройде «Брюґґе»
    У попередньому раунді «Базель» трохи несподівано переміг нідерландський ПСВ
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    Жереб був до киян доволі прихильни

    У понеділок, 5 серпня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування четвертого, заключного раунду кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

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    На цьому етапі може виступати київське «Динамо. То якщо переможе в третьому раунді бельгійський «Брюґґе». Як відомо, кияни йдуть шляхом представників ліг (клубів, які посіли другі місця в своїх чемпіонатах). З російськими клубами представник України зіграти не міг через агресію РФ, тож «Динамо» не могло перетнутись з парою «Порту» - «Краснодар».

    У підсумку переможець пари «Динамо»/ «Брюґґе» зіграє з переможцем пари «Базель» (Швейцарія)/ЛАСК (Австрія). Перший матч відбудеться на полі суперника.

    Інша пара на шляху представників ліг:

    «Порту»/«Краснодар» - «Істанбул»/«Олімпіакос»

    На шляху чемпіонів до команд, які переможуть в третьому раунді, приєднаються чемпіони асоціацій, які в таблиці коефіцієнтів посідають 12-те та 13-те місця, а саме чеська «Славія» та швейцарський «Янґ Бойз». Усі команди були поділені на дві групи відповідно до клубного рейтингу УЄФА.

    Отож, результати жеребкування: 

    «Динамо» Заґреб/«Ференцварош» - «Марібор»/«Русенборґ»
    ЧФР/«Селтік» - «Славія»
    «Янґ Бойз» - «Црвена Звезда»/«Копенгаген»
    АПОЕЛ/«Карабах» - ПАОК/«Аякс»

    Матчі раунду плей-офф відбудуться 20/21 серпня та 27/28 серпня.

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