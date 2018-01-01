33-річний Алієв не збирається завершувати кар'єру, але і сам новий клуб не шукає

Олександр чекає на пропозиції від клубів

Колишній хавбек «Динамо» та збірної України Олександр Алієв поділився планами на найближче майбутнє. Алієв, який виступає на аматорському рівні, не займається пошуками професійного клубу, але і вішати бутси на цвях не поспішає. «Я не шукаю клуб. Я для себе тренуюся, і якщо надійде пропозиція, то буду розглядати. На даний момент



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Олександр Алієв. Фото ye.ua

Олександр чекає на пропозиції від клубів

Колишній хавбек «Динамо» та збірної України Олександр Алієв поділився планами на найближче майбутнє.

Алієв, який виступає на аматорському рівні, не займається пошуками професійного клубу, але і вішати бутси на цвях не поспішає.

«Я не шукаю клуб. Я для себе тренуюся, і якщо надійде пропозиція, то буду розглядати. На даний момент підтримую форму для себе», - заявив півзахисник у коментарі телеканалу «Футбол 1».

«Пропозиції є, але розголошувати їх сенсу немає. Поки я тут, а далі подивимося, що буде», - додав Алієв.

«Тренерська кар'єра? Про це теж думав, але мені поки 33 роки. Ще зарано думати про це, але у підсвідомості тримаю. Сподіваюся ще два роки пограти», - продовжив він.

33-річний Олександр Алієв провів найкращі роки кар'єри у «Динамо» та «Локомотиві», а також виступав за «Дніпро», «Анжі», запорізький «Металург».

Окрім того, на його рахунку 28 матчів і шість голів за збірну України.

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Джерело: sportarena.com