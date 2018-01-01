Колишній півзахисник збірної України та «Динамо» продовжить кар'єру в аматорському клубі
- Сьогодні, 13:40
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Алієв буде виступати за аматорів
Колишній півзахисник київського «Динамо» та збірної України Олександр Алієв продовжить команду в одній із обласних команд.
33-річний футболіст увійшов у заявку «Старої Боярки» (Київська область) на Меморіал Олександра Щанова.
Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що Алієва запрошувало житомирське «Полісся», але, схоже, трансфер таки не відбудеться.
Останнім професійним клубом, в якому грав Алієв, став казахстанський «Тараз».
Раніше повідомлялося, що Алієв став третім гостем новоствореної програми «Вацко Light», ведучим якої є відомий український коментатор Віктор Вацко.
У своїй розмові з журналістом 32-річний Олександр Алієв, останнім професійним клубом якого був казахстанський «Тараз», розповів про своє майбутнє у футболі, перехід зі «Спартака» у «Динамо» у 14 років, гулянки, українсько-російський конфлікт.
Матеріал доступний за цим посиланням.
Джерело: Footboom