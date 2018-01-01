Колишній півзахисник збірної України та «Динамо» продовжить кар'єру в аматорському клубі

Алієв буде виступати за аматорів

Колишній півзахисник київського «Динамо» та збірної України Олександр Алієв продовжить команду в одній із обласних команд. 33-річний футболіст увійшов у заявку «Старої Боярки» (Київська область) на Меморіал Олександра Щанова. Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що Алієва запрошувало житомирське



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Олександр Алієв. Фото: Телеграф

Алієв буде виступати за аматорів

Колишній півзахисник київського «Динамо» та збірної України Олександр Алієв продовжить команду в одній із обласних команд.

33-річний футболіст увійшов у заявку «Старої Боярки» (Київська область) на Меморіал Олександра Щанова.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що Алієва запрошувало житомирське «Полісся», але, схоже, трансфер таки не відбудеться.

Останнім професійним клубом, в якому грав Алієв, став казахстанський «Тараз».

Раніше повідомлялося, що Алієв став третім гостем новоствореної програми «Вацко Light», ведучим якої є відомий український коментатор Віктор Вацко.

У своїй розмові з журналістом 32-річний Олександр Алієв, останнім професійним клубом якого був казахстанський «Тараз», розповів про своє майбутнє у футболі, перехід зі «Спартака» у «Динамо» у 14 років, гулянки, українсько-російський конфлікт.

Матеріал доступний за цим посиланням.

Джерело: Footboom