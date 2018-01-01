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    Колишній півзахисник збірної України та «Динамо» продовжить кар'єру в аматорському клубі

    Алієв буде виступати за аматорів
    Колишній півзахисник київського «Динамо» та збірної України Олександр Алієв продовжить команду в одній із обласних команд. 33-річний футболіст увійшов у заявку «Старої Боярки» (Київська область) на Меморіал Олександра Щанова. Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що Алієва запрошувало житомирське
    • Сьогодні, 13:40
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    Олександр Алієв. Фото: Телеграф
    Олександр Алієв. Фото: Телеграф

    Алієв буде виступати за аматорів

    Колишній півзахисник київського «Динамо» та збірної України Олександр Алієв продовжить команду в одній із обласних команд.

    33-річний футболіст увійшов у заявку «Старої Боярки» (Київська область) на Меморіал Олександра Щанова.

    Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що Алієва запрошувало житомирське «Полісся», але, схоже, трансфер таки не відбудеться.

    Останнім професійним клубом, в якому грав Алієв, став казахстанський «Тараз».

    Раніше повідомлялося, що Алієв став третім гостем новоствореної програми «Вацко Light», ведучим якої є відомий український коментатор Віктор Вацко.

    У своїй розмові з журналістом 32-річний Олександр Алієв, останнім професійним клубом якого був казахстанський «Тараз», розповів про своє майбутнє у футболі, перехід зі «Спартака» у «Динамо» у 14 років, гулянки, українсько-російський конфлікт.

    Матеріал доступний за цим посиланням.

    Джерело: Footboom

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