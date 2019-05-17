«90-ті стукають у двері»: у Києві арбітра вдарили за суперечливий пенальті?



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Матч завершився. Віктор Копієвський ще не знає, що в роздягальні його чекає смачний лящ Скрін-шот

Черговий скандал розгорається навколо поєдинку аутсайдерів Прем'єр-ліги

Суддівство футбольних матчів в Україні не влаштовує його учасників і глядачів часто ще більше, ніж власне якість гри. Лише вранці «Главком» розповідав про те, що прихильники вінницької «Ниви» побили суддю безпосередньо на полі за підсумками матчу їх команди з житомирським «Поліссям».

І ось чеговий скандал розгорається навколо зустрічі 28-го туру української Прем'єр-ліги між «Арсеналом» і «Чорноморцем». Вінцем поєдинку став суперечливий пенальті, призначений арбітром Віктором Копієвським у ворота киян уже в компенсований час. Одесити одинадцятиметровий реалізували і звели матч до нічиєї 3:3.

Звісно, представники «Арсенала» не могли бути вдоволеними таким перебігом подій. Проте, виявляється, словесними баталіями справа не обмежилася.

«Після гри в роздягальню арбітрів зайшла людина і дала смачного ляща судді матчу Віктору Копієвському. Хто ця людина, наразі достеменно невідомо. Одні джерела кажуть, що це вболівальник, інші що він зі структури клубу «Арсенал». Ляща арбітр дістав вочевидь за призначений пенальті у ворота «Арсенала», на останніх хвилинах гри», - написав у себе в «Фейсбуку» знаний журналіст-розслідувач Костянтин Андріюк.

«90-ті стукають у двері українського футболу», - резюмував написане автор.