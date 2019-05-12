Суддя вкрав у «Арсенала» перемогу над «Чорноморцем» (відео)

Поєдинків на кшталт того, що видали «Арсенал» і «Чорноморець», у нашому футболі вкрай мало UA-Футбол

Матч аутсайдерів української Прем'єр-ліги завершився драматичною нічиєю

Зважаючи на повну відсутність інтриги вгорі таблиці, поєдинок двох останніх команд можна назвати центральним у 28-му турі української Прем'єр-ліги. Матч за життя - мабуть, таке визначення підходить зустрічі «Арсенала» з «Чорноморцем» цілковито. Напередодні цього поєдинку команди розділяло три очки. Саме настільки відставали від киян одесити, які наразі замикають таблицю. Хоча матч складався так, що обидві команди могли як виграти, так і програти у цьому поєдинку.

«Арсенал» (Київ) - «Чорноморець» (Одеса) - 3:3

Голи: 0:1 - Вільг'яльмссон (10). 1:1 - Сергій Вакуленко (57, з пенальті). 1:2 - Дмитро Семенов (62). 2:2 - Сергій Вакуленко (77). 3:2 - Олександр Ковпак (88). 3:3 - Руслан Бабенко (90+1, з пенальті)

«Арсенал»: Підківка - Жичиков, Башлай, Сергій Вакуленко (к), Дубинчак - Домбровський - Владислав Калитвинцев, Танковський, Оріховський (Мудрик, 64), Аваґимян (Ліпартія, 46) – Міссі Мезу (Олександр Ковпак, 46). Тренер – Ігор Леонов

«Чорноморець»: Кожухар - Трубочкін, Валерій Гошкодеря (Олег Остапенко, 71), Гліб Грачов, Норенков - Руслан Бабенко - Танчик, Аржанов (к), Микола Мусолітін, Вільг'яльмссон (Васілій Павлов, 82) – Володимир Коваль (Дмитро Семенов, 60). Тренер – Ангел Червенков

Судді: Копієвський (Кропивницький) - Руслан Єрмоленко, Денис Марченко (обдива - Чернігів)

Попередження: Оріховський (9), Дубинчак (11), Ліпартія (83), Жичиков (88) - Володимир Коваль (18)

На 24-й хвилині попереджено, на 45+1-й хвилині вилучено (друге попередження) Аржанова

12 травня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

У голому останку маємо, що ближчими до перемоги були все ж футболісти «Арсенала». На 88-й хвилині, отримавши передачу від Андрія Домбровського, спрацював джокер Ігоря Леонова - досвідчений Олександр Ковпак. Екс-нападник збірної України вийшов із голкіпером суперників на побачення і, не зближуючись, підсік м'яч над головою Андрія Кожухара.

Та не встигли «арсеналівці» нарадітися, як арбітр призначив у їхні ворота пенальті. Причому пенальті далеко неоднозначний, адже м'яч після прострілу зліва якщо й влучив у руку гравцеві киян, то назвати це грою рукою важко. По-перше, оборонець стелився у підкаті і не встигав прибрати руку; по-друге, не влучивши у руку, куля потрапила б у голову; по-третє, між суперниками була мінімальна відстань. З моєї точки зору, призначати пенальті в такій ситуації - повний абсурд.

Так чи інакше, на позначку рефері вказав, а Руслан Бабенко пробив влучно. Цей гол можна назвати для «Чорноморця» життєдайним, адже не програвши у Києві, одесити хоча й залишилися останніми, але зберегли триочкове відставання від «Арсенала» і наразі скоротили до тих же трьох пунктів відстань від «Карпат». Які, щоправда, свій матч 28-го туру ще зіграють. Сьогодні о 19:30 львів'яни зустрічатимуться на виїзді з «Ворсклою».

До завершення чемпіонату залишилося чотири тури. Нагадаємо, що напряму в першу лігу вибуває остання команда, а 10-та і 11-та гратимуть перехідні матчі з другим і третім колективами другого дивізіону.