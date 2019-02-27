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    Абраменко: Думав завершити виступи після Олімпіади-2018, але лікуватимуся наступного року

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    Олександр Абраменко хоче відновити сили й здоров'я - Абраменко: Думав завершити виступи після Олімпіади-2018, але лікуватимуся наступного року
    Олександр Абраменко хоче відновити сили й здоров'я
    Еспресо.TV

    Олімпійський чемпіон Пхьончхана збирається пропускати наступний сезон

    Український олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко зробить перерву у виступах як мінімум на один сезон.

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    Про це спортсмен заявив після етапу Кубка світу в Мінську (Білорусь).

    «Думки відпочити були ще після Олімпіади-2018, - каже спортсмен. - Це були четверті Олімпійські ігри для мене. Було важко і фізично, і морально. Думав завершити виступи після Олімпіади у Кореї, але протримався до чемпіонату світу. Наступного року лікуватимуся. Після цього з новими силами поїду чемпіонат світу».

    Очікується, що Абраменко повернеться до активних тренувань улітку 2020 року, коли розпочнеться підготовка до сезону-2020/2021. На чемпіонаті світу розігруватимуться перші залікові очки на Олімпіаду-2022.

    Нагадаємо, що на початку лютого найкращий український фристайліст здобув срібло чемпіонату світу у США.

    Джерело: UA:Перший

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