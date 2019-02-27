Абраменко: Думав завершити виступи після Олімпіади-2018, але лікуватимуся наступного року



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Олександр Абраменко хоче відновити сили й здоров'я Еспресо.TV

Олімпійський чемпіон Пхьончхана збирається пропускати наступний сезон

Український олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко зробить перерву у виступах як мінімум на один сезон.

Про це спортсмен заявив після етапу Кубка світу в Мінську (Білорусь).

«Думки відпочити були ще після Олімпіади-2018, - каже спортсмен. - Це були четверті Олімпійські ігри для мене. Було важко і фізично, і морально. Думав завершити виступи після Олімпіади у Кореї, але протримався до чемпіонату світу. Наступного року лікуватимуся. Після цього з новими силами поїду чемпіонат світу».

Очікується, що Абраменко повернеться до активних тренувань улітку 2020 року, коли розпочнеться підготовка до сезону-2020/2021. На чемпіонаті світу розігруватимуться перші залікові очки на Олімпіаду-2022.

Нагадаємо, що на початку лютого найкращий український фристайліст здобув срібло чемпіонату світу у США.

Джерело: UA:Перший