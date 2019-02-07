Абраменко здобув першу в історії українського фристайлу чоловічу медаль чемпіонату світу



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Олександр Абременко зробив те, до чого в 2003 році був близький його тренер Енвер Аблаєв Національний олімпійський комітет

Досі найкращим для українських чоловіків на світових першостях було четверте місце нинішнього тренера Олександра

Олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 Олександр Абраменко став віце-чемпіоном світу з фристайлу в американському Дір-Веллі.

Змагання акробатів на світовій першості із сумою балів 130,09 виграв росіянин Максим Буров. Абраменко став другим з результатом 126,24. Бронзу здобув Ной Рот зі Швейцарії — 125,22.

Абраменко переписав історію. Досі жоден з українських чоловіків не вигравав медалей чемпіонату світу в лижній акробатиці. Найближчим до п’єдесталу був нинішній тренер Олександра Енвер Аблаєв, який у 2003 році в тому ж Дір-Веллі фінішував четвертим. Єдину ж понині нагороду українських літаючих лижників здобула ще одна представниця Миколаєва Ольга Волкова. В 2011 році в тому ж Дір-Веллі вона стала бронзовою призеркою.

На чемпіонаті світу-2019 серед жінок сьогодні, до речі, теж доволі добре виступила Ольга Полюк з Рівного. Українка стала сьомою, не добравши до потрапляння в суперфінал, тобто до шостого місця, 3,6 бала.

Новоспеченою чемпіонкою світу у жіночій акробатиці стала білоруска Олександра Романовська. У росіянки Любові Нікітіної срібло. Бронза — у китаянки Сюй Ментао.