Агент: Степаненка хочуть бачити у Німеччині та Англії

Представник хавбека «Шахтаря» підтвердив, що його клієнтом зацікавлені клуби топ-чемпіонатів Європи

Півзахисника збірної України та «Шахтаря» Тараса Степаненка хочуть бачити у себе в команді клуби англійської Прем'єр-ліги та німецької Бундесліги. Про це повідомив агент півзахисника Степаненка Іван Піроженко, який розповів зі сторони яких клубів є зацікавленість у послугах його клієнта. «Тарас – гравець такого



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Тарас Степаненко

Представник хавбека «Шахтаря» підтвердив, що його клієнтом зацікавлені клуби топ-чемпіонатів Європи

Півзахисника збірної України та «Шахтаря» Тараса Степаненка хочуть бачити у себе в команді клуби англійської Прем'єр-ліги та німецької Бундесліги.

Про це повідомив агент півзахисника Степаненка Іван Піроженко, який розповів зі сторони яких клубів є зацікавленість у послугах його клієнта.

«Тарас – гравець такого рівня, що на нього завжди є попит. Але він – футболіст «Шахтаря» і коштує великих грошей. Так, його хочуть бачити і в Англії, і в Німеччині. І якщо буде пропозиція, яка влаштує всі зацікавлені сторони, буде розмовляти», - зазначив агент.

«Відхід з «Шахтаря» вже взимку? У футболі все можливо. Тарас – професіонал з великої літери. Його в «Шахтарі» все влаштовує. Однак в процесі кар'єри доводиться приймати якісь серйозні рішення. Зараз Степаненко знаходиться якраз в такій стадії, коли прийшов час реалізувати свою мрію дитинства», - зазначив Піроженко.

Раніше називалися клуби «Гоффенгайм» та «Вест Гем».

Раніше агент заявляв, що клуби з топ-5 європейських чемпіонатів цікавляться захисником «Динамо» та збірної України Євгеном Хачеріді.

Джерело: zbirna.com