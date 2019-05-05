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    Альварес переміг Джейкобса та став чемпіоном за трьома версіями (відео)

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    Альварес переміг Джейкобса - Альварес переміг Джейкобса та став чемпіоном за трьома версіями (відео)
    Альварес переміг Джейкобса
    Yahoo!Sports

    Мексиканець Сауль Альварес став чемпіоном світу в середній ваговій категорії за трьома версіями

    Мексиканський чемпіон світу в середній ваговій категорії за версіями WBC та WBA Сауль Альварес переміг чемпіона за версією IBF Деніела Джейкобса.

    Відтак мексиканець об’єднав титули, ставши чемпіоном за трьома версіями.

    Альварес переміг Джейкобса за очками одноголосним рішенням суддів – 115:113, 115:113, 116:112.

    У здобутку мексиканця за кар’єру 52 перемоги, одна поразка та два поєдинки з нічійним результатом.

    Найкращі моменти бою Альварес - Джейкобс
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