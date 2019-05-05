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    Боксер-чемпіон із Дагестану жорстко нокаутував американського боснійця

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    Радівоє Калайджіч протримався з Артуром Бетербієвим чотири з гаком раунди - Боксер-чемпіон із Дагестану жорстко нокаутував американського боснійця
    Радівоє Калайджіч протримався з Артуром Бетербієвим чотири з гаком раунди
    101 Great Goals

    Артур Бетербієв захистив титул чемпіона IBF

    4 травня на рингу Stockton Arena (Стоктон, штат Каліфорнія, США) чемпіон світу за версією IBF в напівважкій вазі (до 79,4 кг) Артур Бетербієв (14-0, 14 KO) із Дагестану, який проживає в Канаді, перебив за рахунок сили удару уродженця Боснії і Герцеґовини Радівоє Калайджіча (24-2, 17 КО), який предсавляє США.

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    34-річний лідер добротно почав бій, проте потім спростився до пресингу і вицелювання голови: заряджався правим овергендом. Радівоє боксував гнучко і пробував працювати в тулуб. Бетербієв впав у середині першого раунду, але не від удару, а тому, що невдало відходив.

    У третьому раунді все стало цікаво: Артур побіг на суперника, а Калайджіч не йшов від бійки, діючи на швидкості і також не раз влучаючи. В кінці яскравої трихвилинки Бетербієв дістав візаві бічним зліва - той присів на коліно. Нокдаун.

    Четвертий раунд почався також з бійки, де пропускали обидва. Чемпіон влучав могутніше і зупинка була справою часу, хоча Радівоє демонстрував характер і люто огризався. За секунди до гонгу 27-річного претендента, єдина поразка якого трапилася після суперечливого суддівського рішення в бою проти Маркуса Брауна в 2016-му, потрясли.

    Рефері третій раунд поспіль на початку попереджав претендента, що зупинить бій, якщо той буде стільки пропускати, і в п'ятому після пари перших пострілів стримав слово. Технічний ноуаут на користь Бетербієва.

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