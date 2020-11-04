Американська баскетболістка київського «Динамо» встановила рекорд української Суперліги

Андреона Кійс увійшла в історію українського баскетболу

Американська нападниця баскетбольного київського «Динамо» Андреона Кійс набрала 48 очок у матчі чергового туру чемпіонату України проти бердянської «Чайки».

За 39 хвилин на паркеті Кійс реалізувала 14 з 23 двоочкових кидків, один триочковий (з п'яти спроб), а також пробила 18 штрафних, з яких не реалізувала всього один.

До 48 очок американка додала ще 7 підбирань, 2 передачі та 3 перехоплення, привівши свою команду до перемоги з рахунком 80:67.

48 очок Кійс – рекорд результативності в жіночій Суперлізі останніх п'яти років (лише таким масивом відкритих даних має офіційний сайт Федерації баскетболу України).

Попередній рекорд належав центровий харківського ХАІ Олександрі Колесниченко, яка 31 березня 2018 року забила 44 очки в кільце все тієї ж бердянської «Чайки».

Головна рекордсменка українського баскетболу Аліна Ягупова в своєму останному сезоні в Суперлізі (у складі кропивницького «Єлисавет-Баскету») більше 45 очок в одному матчі не набирала. Правда, варто відзначити, що в Аліни 45-очкових ігор за той період (2011-2014) було три.

Рекордною для чоловічої Суперліги останніх десяти років є позначка в 50 очок. Її в різні роки досягали Ренді Калпеппер із запорізького «Ферро» і Артем Швець з «Києва».