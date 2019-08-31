Американська тенісистка повторила рекорд Курнікової, ставши наймолодшою в 1/16 US Open



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У доробку 15-річної Гауфф перемога над володаркою семи трофеїв на турнірах Великого Шолома - Вінус Вільямс Eurosport

Корі Гауфф посідає 104 позицію рейтингу WTA

У другому раунді US Open американка Корі Гауфф у важкому трьохсетовому матчі обіграла Тимею Бабоша (6: 2, 4: 6, 6: 4). У вирішальному сеті 15-річна тенісистка відіграла чотири брейк-поінт і добила суперницю пізнім брейком.

Таким чином Гауфф вийшла до третього раунду Відкритого чемпіонату США у віці 15 років і 178 днів. Корі стала наймолодшою учасницею 1/16 фіналу на американському Шоломі з часів Анни Курнікової.

Крім того вихід до третього раунду US Open дозволив Гауфф в онлайн-версії рейтингу WTA здійснити стрибок на 104-у позицію.

На US Open Гауфф пройшла Анастасію Потапову і Бабош Тімеа, в третьому колі вона зіграє з чинною чемпіонкою турніру Наомі Осакою. В разі перемоги над цією суперницею, Корі Гауфф гарантує собі дебют в топ-100 рейтинга.

Зазначимо, що US Open-2019 - другий «Великий шолом» в кар'єрі юної американки: першим був Вімблдон, де вона дійшла до 1/8 фіналу і поступилася майбутній переможниці Сімоне Халеп.