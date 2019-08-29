Даяна Ястремська вийшла в третє коло US Open і зустрінеться там з Еліною Світоліною



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Даяна Ястремська вперше вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату США Великий теніс України

Наша тенісистка розгромила шведку Петерсон

32-га ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла в третє коло Відкритого чемпіонату США (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000).

В 1/32 фіналу наша співвітчизниця впевнено розібралася з 71-ю тенісисткою світу Ребеккою Петерсон зі Швеції – 6:4, 6:1.

Матч тривав годину і 17 хвилин.

В третьому колі Ястремська вперше в кар’єрі зіграє з землячкою, п’ятою ракеткою світу Еліною Світоліною, яка вчора перемогла легендарну американку Вінус Вільямс.