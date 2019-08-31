Світоліна виграла українське дербі на US Open і вийшла в 1/8 фіналу



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Еліна Світоліна знову зіграє з принциповою суперницею Великий теніс України

Даяна Ястремська нав’язувала землячці боротьбу лише епізодично

Пізньої ночі з 30-го на 31 серпня за київським часом у Нью-Йорку в рамках 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000) відбувалося українське тенісне дербі.

На центральній арені турніру, «Луї Армстронґ Стейдіумі» п’ята ракетка світу Еліна Світоліна перемогла 32-гу, Даяну Ястремську – 6:2, 6:0.

Перший у кар’єрі очний поєдинок двох одеситок тривав менше години.

В 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з дев’ятою ракеткою світу Медісон Кіс зі США, котра у паралельному матчі обіграла землячку Софію Кенін. З майбутньою суперницею Еліна має давні порахунки.

Два з трьох поєдинків Медісон українка програла. І якщо поразка в Нью-Гейвені-2015 була пересічною, то фіаско в 1/8 фіналу US Open-2017 – дуже болісне, адже Еліна вважалася в тому протистоянні беззаперечною фавориткою, тривалий час володіла перевагою, але втримати її не змогла. Вперше і наразі єдиний аз перемогти Кіс Світоліній вдалося цьогоріч, в 1/8 фіналу Australian Open.

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