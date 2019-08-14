Американські гравці навчали юних баскетболістів Запоріжжя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майстер-клас у Запоріжжі БК «Запоріжжя»

До Запоріжжя завітала студентська команда з США Sports Reach

Візит американців до Запоріжжя викликав ажіотаж серед молоді міста. Насолодитися майстер-класом та поспілкуватися із зірковими гостями виявила бажання понад сотня юних запорізьких баскетболістів. Працювати пліч-о-пліч випала нагода разом із гравцями вищого студентського дивізіону Америки NCAA. Команда, яка об’єднала кілька американських університетів, має назву Sports Reach і вперше проводить турне Україною. Ці гравці вже побували у Білій Церкві, Києві та Дніпрі.

– Я дуже вражений такою країною як Україна, раніше мені доводилося бувати у Західній Європі, у вас ми вперше, побували у чотирьох містах, скажу, що я вражений не тільки країною, а й вашими маленькими баскетболістами, – поділився враженнями головний тренер команди Sports Reach Том Шуберт.

Візит гравців NCAA до Палацу спорту Запоріжалюмібуд став дуже плідним. Том Шуберт зі своїми підопічними відповідально поставилися до своєї місії. Коуч американців звертав увагу на дрібниці, індивідуально працював з кожною дитиною. У свою чергу переймав досвід і новопризначений тренер БК Запоріжжя Станіслав Овдєєнко, який допомагав проводити майстер-клас.

Читайте також: Визначено порядок матчів Суперкубка України з баскетболу

– Це неоціненний досвід для наших дітей, тому що приїхали студенти-американці, які грають на найвищому рівні. Їхній тренер показував вправи, які вони використовують під час підготовки у своїх коледжах – це фундаментальні, базові вправи, без яких жодна команда в Америці не обходиться. Це найважливіша основа, яка повинна бути у кожного гравця, – розповів Станіслав Овдєєнко.

Незважаючи на щільний графік американської збірної гравців NCAA зі щоденними перельотами або переїздами, гості перебували у доброму гуморі. Причина такого настрою – це приємна робоча обстановка у містах, де їх зустрічають. Одним з організаторів і координаторів американської команди містами України є Дмитро Базилевський – президент суспільної організації "Відкритий баскетбол" та клубу тренерів "Coach 360".

– Ця команда у п’яти містах нашої України проводить майстер-класи, що включає у себе найрізноманітніші баскетбольні елементи, які показує безпосередньо їхній головний тренер Том Шуберт. Це елементи баскетболу, але суть в тому, що їх демонструє американський тренер і американські гравці. Ми бачимо, що все, що вони роблять, дотичне до наших методів, це означає, що й наші українські тренери на вірному шляху. У цієї американської команди дуже солідне представництво. Гравці з різних університетів, які ми завжди бачимо навіть на Березневому божевіллі. Це ТОП рівень американського баскетболу, гравці можливо й не найсильніші, але вони крутяться, варяться у цих командах, грають в основних складах, тому цей досвід необхідний для України, – підкреслив Дмитро Базилевський.

Після завершення майстер-класу команда Sports Reach провела товариську гру з БК Запоріжжя, в складі якого ще немає американських легіонерів.

Товариський матч. ПС ЗАБ

БК Запоріжжя – BC Sports Reach – 74:82 (14:20, 20:20, 16:25, 24:17)



Запоріжжя: Тітов (9 + 5 підбирань + 8 передач – 5 втрат), Міхєєв (10 + 3 підбирання), Мироненко (11 + 8 підбирань + 5 передач), Шевченко (19 + 8 підбирань + 5 передач), Буц (13 + 13 підбирань) – старт, Нємцу (4 + 3 підбирання – 4 втрати), Сорочан (8 + 5 підбирань), Тельчаров, Морозов, Соколенко.

Sports Reach: Харді (15 + 4 передачі + 4 перехоплення), Довуона (1 + 8 підбирань), Грір (11 + 3 підбирання), Дрейн (8 + 6 підбирань), Роуб (5 + 3 підбирання), Уостон (20 + 7 підбирань + 4 передачі + 5 перехоплень – 4 втрати), Сміт (6 + 4 підбирання), Харден (2 + 3 підбирання), Джонсон (14 + 6 підбирань).