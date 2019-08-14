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    Новини

    Визначено порядок матчів Суперкубка України з баскетболу

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    Суперкубок України-2019 - Визначено порядок матчів Суперкубка України з баскетболу
    Суперкубок України-2019
    ФБУ

    Перший трофей нового сезону розіграють «Хімік» та «Дніпро»

    Відбулося жеребкування Суперкубка України з баскетболу. За його підсумками господарем першого матчу став южненський «Хімік», який 17 вересня прийматиме «Дніпро».

    Нагадаємо, що перший трофей баскетбольного сезону розіграють між чемпіоном Суперліги – БК «Хімік» та чинним володарем Кубка України – БК «Дніпро». Переможця визначать за підсумками двох матчів. Ігровими датами ФБУ назвала 17 та 21 вересня.

    Перший Суперкубок України розіграли минулого року. Його володарем став «Дніпро», який теж увійшов у битву за Суперкубок, як володар Кубка України. Тоді дніпряни двічі обіграли чемпіона України «Черкаські Мавпи» - 77:101 та 80:75.

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