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    Американський бейсболіст розбився на скейтборді

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    Чейс Нумата - Американський бейсболіст розбився на скейтборді
    Чейс Нумата
    deadspin.com

    Травма голови після падіння виявилася смертельною

    Американський бейсболіст Чейс Нумата загинув після падіння зі скейтборду. Смертельними для 27-річного спортсмена виявилися пошкодження голови в результаті інциденту, інформує USA Today.

    Нумата їхав на скейборді вночі. Вуличні камери спостереження зафіксували, як він раптово зупинився, перечепившись через камінь. Спортсмена доправили до лікарні, але врятувати життя йому не змогли.

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