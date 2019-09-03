Ломаченко назвав війну Росії проти України «дерибаном у верхах»



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Український боксер розповів про приязні стосунки з російськими боксерами

Український чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC Василь Ломаченко розповів у інтерв’ю BBC про приязні стосунки з російськими боксерами та поділився своїм ставленням до війни Росії проти України.

«Чи впливають стосунки Росії й України на мої взаємини з російськими спортсменами? У мене ще з дитинства багато друзів з Росії. Це були хлопці, з якими разом змагався ще в юніорах. Ми разом зростали. Я не можу розірвати стосунки з друзями через те, що у нас там у верхах йде якийсь дерибан, якась політика. Чесно кажучи, то не моя справа. Не хочу туди лізти і щось коментувати», - сказав Ломаченко.

Схожої думки щодо війни проти України дотримуються і колишні партнери Ломаченка по збірній України Олександр Усик та Олександр Гвоздик. Зокрема обидва є палкими шанувальниками одіозного антиукраїнського пропагандиста Шарія.

Нагадаємо, військова агресія Росії проти України триває вже понад п’ять років. Наша країна втратила в війні понад 13 000 убитими, десятки тисяч поранених, сотні тисяч людей залишилися без домівок. Росія також окупувала українські Крим та частину Донбасу.