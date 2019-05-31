Американській тенісистці Гіббс, у якої виявили рак, провели успішну операцію



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Встигнути відновитися до Вімблдону, як планувала Гіббс, їй, швидше за все, не вдасться

Екс 68-я ракетка світу американка Ніколь Гіббз поділилася позитивними новинами про хід відновлення після виявленого у неї раку слинної залози.

«Хороші новини: хірурги успішно провели операцію з видалення раку. На даний момент я вилікувалася від раку! Проте ми очікуємо, що періодично він буде повертатися і доведеться знову з ним боротися. Але якщо не трапиться рецидиву, то повернення раку буде несуттєвим», - написала тенісистка в Twitter.

Американка також зазначила, що після операції у неї виявили ще одну хворобу, але вона не загрожує життю спортсменки. Однак встигнути відновитися до Вімблдону, як планувала Гіббс, їй, швидше за все, не вдасться.

Нагадаємо, на початку травня під час огляду стоматолог знайшов утворення в роті у тенісистки. Біопсія виявила у спортсменки ракову пухлину.