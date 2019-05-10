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    Англійські футбольні клуби встановили унікальне досягнення

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    &laquo;Челсі&raquo; зіграє в фіналі Ліги Європи - Англійські футбольні клуби встановили унікальне досягнення
    «Челсі» зіграє в фіналі Ліги Європи
    Yahoo!Sports

    Головні футбольні єврокубки дістануться представникам Прем’єр-ліги

    Клуби англійської футбольної Прем’єр-ліги встановили унікальне досягнення. Вперше в історії єврокубків у фіналах гратимуть одразу чотири представники однієї країни.

    У Лізі чемпіонів 1 червня в Мадриді трофей розіграють «Ліверпуль» та «Тоттнем». У фіналі Ліги Європи 29 травня в Баку зійдуться «Арсенал» та «Челсі».

    «Арсенал» гратиме в фіналі єврокубка вперше за останні 13 років. Для «Челсі» фінал буде першим за останні шість років.

    «Арсенал» до цього шість разів грав у фіналах, а «Челсі» - п’ять.

    Тренер «Арсенала» Унаі Емері до цього тричі грав у фіналах і тричі перемагав.

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