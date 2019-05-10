Англійські футбольні клуби встановили унікальне досягнення
-
Розсилка
«Челсі» зіграє в фіналі Ліги Європи
Yahoo!Sports
Головні футбольні єврокубки дістануться представникам Прем’єр-ліги
Клуби англійської футбольної Прем’єр-ліги встановили унікальне досягнення. Вперше в історії єврокубків у фіналах гратимуть одразу чотири представники однієї країни.
У Лізі чемпіонів 1 червня в Мадриді трофей розіграють «Ліверпуль» та «Тоттнем». У фіналі Ліги Європи 29 травня в Баку зійдуться «Арсенал» та «Челсі».
«Арсенал» гратиме в фіналі єврокубка вперше за останні 13 років. Для «Челсі» фінал буде першим за останні шість років.
«Арсенал» до цього шість разів грав у фіналах, а «Челсі» - п’ять.
Тренер «Арсенала» Унаі Емері до цього тричі грав у фіналах і тричі перемагав.