Арбітр Балакін прокоментував расистський скандал на матчі «Шахтар» - «Динамо»



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Микола Балакін у матчі «Шахтар» - «Динамо» ФК «Шахтар»

Суддя звернув увагу на вигуки з трибун лише після підказки футболістів «Шахтаря»

Футбольний арбітр Микола Балакін прокоментував так званий расистський скандал під час мату чемпіонату України між «Шахтарем» та «Динамо» в Харкові. Він зізнався, що не чув вигуки з трибун, поки футболісти «Шахтаря» не підказали йому.

«Було порушення з боку Дентиньо проти Бущана. Показав попередження бразильцю. Мені ще батько завжди казав, що поки ти на полі, взагалі не чуєш трибуни. А Дентиньо каже: «Послухай, що вони скандують. Вони ображають мене». Прислухався – і чую мавп’ячі вигуки. Питаю в помічників: «Ви теж це чуєте?». Кажуть, так. Підійшов до четвертого арбітра та сказав, що потрібно терміново давати оголошення по стадіону. Потім Тасон порушив правила проти Шабанова. Трибуни знову кричать. Тайсон вибиває м'яч та показує, що він показав. Почалося. Ми вчинили за циркуляром УЄФА. Я дав свисток», - розповів Балакін у інтерв’ю Tribuna.com.

Нагадаємо, за підсумками інциденту «Динамо» оштрафували на 500 тисяч гривень та зобов’язали провести без глядачів один матч.

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