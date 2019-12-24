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    ЄВРО-2020

    Павелко пообіцяв рекордні преміальні збірній України

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    Андрій Павелко - Павелко пообіцяв рекордні преміальні збірній України
    Андрій Павелко
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    Очільник УАФ повідомив про винагороду команді за вихід на Євро-2020

    Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про преміальні для збірної України за вихід у фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року. За його словами, винагорода буде рекордною в історії національної команди.

    «Національна збірна отримає премію за вихід на Євро-2020 та солідну винагороду за перемогу на груповому етапі Ліги націй. Усі гравці отримають кошти на особисті рахунки та зможуть не приховуючись показувати їх усім контролюючим органам. Запланована до виплат сума буде рекордною в історії національної команди», - передає слова Павелка пресслужба УАФ.

    Нагадаємо, збірна України вийшла в фінальний турнір Євро-2020 з першого місця в відбірковій групі з Португалією та Сербією.  

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