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    МЗС Азербайджану дозволив екс-футболісту «Шахтаря» грати в фіналі Ліги Європи

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    Генріх Мхітарян - МЗС Азербайджану дозволив екс-футболісту «Шахтаря» грати в фіналі Ліги Європи
    Генріх Мхітарян
    The Independent

    МЗС Азербайджану прокоментувало участь Генріха Мхітаряна в вирішальному матчі Ліги Європи

    Прес-секретар МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва прокоментувала можливість участі вірменського півзахисника лондонського «Арсеналу» Генріха Мхітаряна в фінальному матчі Ліги Європи, який відбудеться 29 травня в Баку.

    «У Азербайджані вже відбулося багато великих спортивних заходів, у яких брали участь вірменські спортсмени. Спорт поза політикою», - передає слова Абдуллаєвої AP.

    Нагадаємо, Азербайджан та Вірменія перебувають у стані війни через територіальну належність Нагірного Карабаху.

    У фіналі Ліги Європи 29 травня в Баку зустрінуться лондонські «Арсенал» та «Челсі».

    Генріх Мхітарян до переходу в «Арсенал» виступав в Україні за донецькі «Металург» та «Шахтар».

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    Азербайджан Вірменія Ліга Європи ФК Челсі ФК Арсенал (Лондон) Генріх Мхітарян
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