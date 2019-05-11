МЗС Азербайджану дозволив екс-футболісту «Шахтаря» грати в фіналі Ліги Європи
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МЗС Азербайджану прокоментувало участь Генріха Мхітаряна в вирішальному матчі Ліги Європи
Прес-секретар МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва прокоментувала можливість участі вірменського півзахисника лондонського «Арсеналу» Генріха Мхітаряна в фінальному матчі Ліги Європи, який відбудеться 29 травня в Баку.
«У Азербайджані вже відбулося багато великих спортивних заходів, у яких брали участь вірменські спортсмени. Спорт поза політикою», - передає слова Абдуллаєвої AP.
Нагадаємо, Азербайджан та Вірменія перебувають у стані війни через територіальну належність Нагірного Карабаху.
У фіналі Ліги Європи 29 травня в Баку зустрінуться лондонські «Арсенал» та «Челсі».
Генріх Мхітарян до переходу в «Арсенал» виступав в Україні за донецькі «Металург» та «Шахтар».